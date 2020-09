Vláda športových analfabetov

September slovenského športu v kocke. Mesiac chaosu, v ktorom slovenský šport zošedivel a je na umelej pľúcnej ventilácií.

Je presne 16:30, 30. septembra 2020, kedy začínam písať tento blog. O dva dni by mala začínať hokejová extraliga, pokračujú futbalové, basketbalové a mnohé ďalšie slovenské profesionálne športové ligy a súťaže. Cez víkend by sa mal uskutočniť Medzinárodný maratón mieru v Košiciach. Budúci týždeň naša futbalová reprezentácia má hostiť Írov v baráži o Euro 2020. Tento zoznam je len špička ľadovca športov, ktoré na Slovensku budú najbližšie obdobie. Ďalšie stovky mládežníckych alebo amatérskych športových podujatí myslím netreba zmieňovať. Každé podujatie však má vždy svojho organizátora, ľudí z mäsa a kostí, ktorí musia veci pripraviť tak, aby športové podujatie prebehlo tak ako má a ktorí nevedia na čom momentálne sú.

Je koniec septembra a chronologicky zhrniem, čo sme si za tento mesiac mohli vypočuť od ľudí určujúcich smer Slovenka počas pandémie – Vládou SR (Igor Matovič a Marek Krajčí), ÚVZ (hl. hygienik Ján Mikas) a nimi vytvorenou pandemickou komisiou.

(zdroj: sport7.sk)

Chronológia chaosu

1.9. 2020 - Je zrušené percentuálne obsadenie kapacity štadiónov a začína platiť pravidlo o maximálnom počte ľudí na štadiónoch - 500 ľudí v interiéri a 1000 v exteriéri, v červených okresoch na polovicu tzn. 250 a 500 ľudí. Minister zdravotníctva hovorí „Nie je dôležité, aký veľký je štadión. Dôležité sú interakcie ľudí počas zápasu i po zápase. Oslavy, východ masy ľudí zo štadióna spoločnými priestormi, vytvárajú sa veľké skupiny a často idú spoločne do mesta. Minimálne v mesiaci september budeme obmedzenia na tisíc ľudí vyžadovať.“ Dodávam, že na tieto podujatia mohlo prísť aj viac ľudí, ak by boli otestovaní do 12 hodín od začiatku podujatia. To je fantazmagória, ktorú kto povedal nemôže mať všetkých 5 pokope.

11.9. hovorí minister zdravotníctva Marek Krajčí "Treba prijať razantnejšie opatrenia, aby sme začali mať nástup druhej vlny koronavírusovej infekcie pod kontrolou. Preto navrhujeme, aby sa od 1. októbra súčasné opatrenia sprísnili päťnásobne.“ V reálnej praxi by to znamenalo, že niektoré športy(hokej, futbal, plavecké a atletické preteky), najmä v červených okresoch, by bolo nemožné regulárne odohrať. Zároveň športové podujatia spolu s Mikasom označili za "superšíriteľov nového koronavírusu".

13.9. hovorí Marek Krajčí o Šaštínskej púti, ktorá sa uskutočnila 14. až 16. septembra. „Ak ľudia počas púte dodržia rozostupy a budú mať v exteriéri rúška, riziko nákazy bude minimálne. Uvidíme, ako bude púť prebiehať, či aj lokálny hygienik sa nerozhodne ju obmedziť.“ Takže na púti, kde je najväčšia koncentrácia rizikovej skupiny je riziko nákazy minimálne, ale akékoľvek športové podujatie je „superšíriteľom“.

14.9. hovorí predseda vlády Igor Matovič „Pri kultúrnych a športových podujatiach bude naďalej platiť pri interiérových akciách obmedzenie kapacity na 500 ľudí a pri exteriérových 1000 ľudí. Inak povedané, kultúra a šport môžu naďalej žiť," Zároveň spomenul nevyhnutnosť pomoci pre športovú a kultúrnu obec. V tento deň sa prvýkrát verejne ozval aj štátny tajomník pre šport Ivan Husár. Kritizoval nekonzistentnosť opatrení a apeloval na diskusiu. Mimochodom, je presne polrok od vypuknutia koronakrízy.

14.9 – 27.9. Obdobie počas, ktorého športová obec nahlas začína hovoriť o umieračiku pre slovenský šport. Uskutočnili sa prvé protesty upozorňujúce na stav športu v SR.

28.9. Ján Mikas, "Nové prípady vznikajú na Slovensku hlavne na hromadných podujatiach. Zakazujeme hromadné podujatia s výnimkami sobášu, pohrebu, krstu... alebo ak organizátor zabezpečí, že každý účastník bude mať negatívny test na koronavírus, nie starší ako 12 hodín. Ide o hromadné podujatia aj športového typu. Nevylučujeme ešte aj ďalšie kroky, toto sú ale základné. Verím, že športová aj kultúrna obec pochopí, pokiaľ budú odškodnení, že sa nachádzame v takej situácii, že musíme spraviť rázny krok," doplnil Mikas. Na otázku či je možné usporiadať športové podujatie, avšak bez divákov, odpovedal Mikas takto. "Dnes budeme ešte túto tému riešiť. Nie je úplne uzatvorená. V súčasnosti je platná výnimka pre podujatie, kde si organizátor zabezpečí, aby všetci mali negatívny test nie starší ako 12 hodín. Avšak, je to veľmi náročné na zmanažovanie testovania a podujatia. Nepredpokladám, že športové podujatia sa budú konať takýmto spôsobom a skôr budú zrušené," dodal Mikas.. Mikas tak jednou ranou kompletne celý šport odstrelil. Igor Matovič tým, že bol po pravej ruke Mikasovi na tlačovke dodal legitimitu tomuto vyjadreniu. Predseda vlády opäť spomenul, že šport a kultúra dostanú finančnú pomoc: "Riešime to, aby šport a kultúra nezahynuli. Poprosil som pani ministerku kultúry, aby začala rokovania s kultúrnou obcou aj športovcami." Doteraz však nekonkretizoval spomínanú podporu.

29.9. Igor Matovič na svojom Facebooku najprv vyzval ľudí, aby dodržiavali hygienu a potom dal vtip o kuriérovi. Také štátnické. Počas dňa drvivá väčšina športových zväzov, SOŠV a športovci začali výraznejšie protestovať proti chystaným opatreniam. Takmer všetci sa zhodli, že vláda spoločne s pandemickou komisiou nekomunikuje, nie je konštruktívna a ich rozhodnutiam chýba zdravý rozum. Zároveň som si nemohol nevšimnúť, ako svoj slovník na dané opatrenia miernili.

30.9. Doobedie. Pred úradom vlády protestovali hokejisti. Žiadali absolútne minimum. Aby im štátne orgány umožnili pracovať a oni neprišli o prácu. Tak ako je to napísane v druhej hlave ústavy SR v čl. 35, od. 3, Občania majú právo na prácu. Štát v primeranom rozsahu hmotne zabezpečuje občanov, ktorí nie z vlastnej viny nemôžu toto právo vykonávať.

Ako vieme, štát za polroka nedokázal športu pomôcť ani minimálne, nieto primerane. Je tak logické, ak športová obec žiada sprístupnenie športových podujatí, aspoň pre nich samotných.

30.9. Obed. Igor Matovič na svojom Facebooku napísal, „50 všetkých prítomných pre hromadné podujatia, aby si teda nikto nikomu nemohol nič závidieť a vyčítať.“ V preklade 50 ľudí a dosť. Šport, kultúra, omša, to je jedno. A keď sú na javisku len dvaja, môžu mať 48 divákov. Oóó aké vznešené, žiadalo by sa až zatlieskať. Samozrejme športové zápasy hokeja, futbalu a pod. ako som spomínal vyžadujú oveľa viac ľudí.

30.9. Podvečer. Otváram SMEčko a čítam rozhodnutie ÚVZ s podpisom Jána Mikasa. Nakoniec je možné usporiadať podujatie len do 50 ľudí, V prípade, že počet osôb na kultúrnych alebo športových podujatiach vystupujúcich v mene organizátora (účinkujúci, športovci, organizačný tím a pod.) presiahne počet 50, hromadné podujatie sa môže uskutočniť, ale bez prítomnosti obecenstva.

Oóó tak až teraz tlieskam. Až do momentu keď v rozhodnutí vidím, že v aquaparku môže byť 1000 ľudí. Asi kúpanie lieči Covid-19. Alebo vlhký vzduch je menej nákazlivý. Veď to je hlúposť. Nie to nepíš Ondrej. Radšej napíš, že nie som epidemiológ. Tak nie som epidemiológ. Akurát 50 ľudí a 1000 ľudí, mi príde „kapánek“ rozdiel.

Tri otázky

Prečo vláda, UVZ alebo ktokoľvek, kto sa postaví pred kamery so závermi, sa najprv neporadí s ľuďmi, ktorých sa navrhované opatrenia bytostne dotýkajú?

Prečo MŠVVaŠ na čele s pánom Gröhlingom a štátnym tajomníkom za šport Ivanom Husárom „nestoja na barikádach“ a nebojujú razantnejšie za väčšiu a rýchlejšiu podporu pre šport?

Prečo nie je už dávno v pandemickej komisii prizvaný odborník zo športu, kultúry, cestovného ruchu resp. gastronómie?

Riešenie

Som presvedčený, že niektorý zo zväzov alebo SOŠV už naformuloval riešenia vláde a ÚVO za akých podmienok by sa dalo športovať pri dodržaní minimálneho rizika nákazy. Hlavne je pri chaose nových opatrení, aký vďaka vláde máme, potrebné zachovať zdravý rozum.

Nevidím dôvod, prečo by napríklad akýkoľvek mládežnícky zápas nemohli navštíviť rodičia daného dieťaťa športovca

Nevidím dôvod, prečo by nemohlo prísť na zápasy aspoň úplne minimum divákov (10-20 % z kapacity na začiatok dajme tomu). Ak by bolo dokázané, že aj takýto počet ľudí zvyšuje počet nakazených, som za zákaz divákov. Doteraz však nikto nedokázal spojitosť nakazených so športom. Oslavy, diskotéky, svadby, pracoviská sú miesta kde je prenos nákazy dokázaný.

Základom je minimalizovať chaos, 2x merať a raz rezať. Platí to pre akékoľvek medializované rozhodnutie vlády a kompetentných ohľadom opatrení. A to aj na Facebooku pán predseda vlády.

Zamyslenie na záver

Žijeme dobu, kedy 99% obyvateľstva rieši neodkladné ekonomické, zdravotné a sociálne problémy, ktoré spôsobila pandémia a následné opatrenia. Preto je pre mňa absolútne nepochopiteľné, aby 150 poslancov namiesto toho, aby diskutovali o riešeniach, ktoré uľahčia ľuďom túto dobu, zase rokuje o umelom prerušení tehotenstva a vyťahujú kultúrno-etické otázky. Tí poslanci, ktorí s týmto „dinosaurom“ opäť vyšli na svet, namiesto riešenia skutočných problémov, by sa mali ísť hanbiť.

Ondrej Rusnák